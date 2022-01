En Guadeloupe, des violences urbaines "planifiées et organisées"

Après une nuit d’émeutes, fin novembre, émaillée de tirs contre les forces de l’ordre et où le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) a été incendié, les enquêteurs ont surveillé discrètement des groupes d’émeutiers et des bandes qui tenaient des barrages. Ils ont écouté leurs téléphones portables jusqu’à obtenir des renseignements saisissants.

Certains émeutiers avaient plutôt le profil de racketteurs. Ils agissaient en bande organisée avec toujours le même mode opératoire. "Un des objectifs de cette bande organisée était de promettre des extorsions de fonds au préjudice de grands groupes, je ne souhaite pas être plus précis pour le moment, de façon à obtenir des sommes d’argent en échange de la promesse de ne pas attaquer les commerces dont ils avaient la responsabilité", explique Patrick Desjardins, dans le reportage du 13h de TF1 en tête de cet article. Le versement de sommes expliquerait l'absence d'attaque des grands centres commerciaux de l'île.