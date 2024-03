En possession d'un impressionnant arsenal, un survivaliste interpellé par le GIGN dans le Gard

Les gendarmes ont interpellé en début de semaine un survivaliste à Carnas, dans le Gard. Selon nos informations, ce quarantenaire avait installé 25 pièges à son domicile. Tenant des propos délirants, il a été hospitalisé.

Un portail d'entrée piégé, des explosifs positionnés dans l'escalier… Il a fallu deux jours aux forces de l'ordre pour perquisitionner le domicile d'un homme à Carnas (Gard), 40km à l'ouest de Nîmes. C'est dans ce petit village de 500 âmes que vit ce quadragénaire, appartenant à la mouvance survivaliste. L'individu a été interpellé en début de semaine, a appris TF1info ce samedi, en raison de l'arsenal saisi à son domicile.

Des armes confectionnées par ce Gardois adepte de survivalisme - TF1

L'affaire a débuté le 11 octobre 2022, lorsque les gendarmes apprennent qu'un habitant de ce hameau détiendrait des armes et des explosifs. Les militaires d'élite du GIGN, sollicités pour procéder aux vérifications, retrouvent sur place plusieurs armes et des charges explosives prêtes à l'emploi. L'homme est placé en garde à vue, mais celle-ci est de courte durée, son état de santé étant jugé incompatible avec cette mesure.

17 chiens retrouvés à son domicile

Hospitalisé, cet individu avait été déclaré pénalement irresponsable par un expert psychiatre. L'affaire est alors classée, et aucune poursuite n'est retenue contre lui. Un peu moins de deux ans plus tard, l'affaire connait un rebondissement : le maire du village fait un nouveau signalement auprès des gendarmes après un acte de braconnage. L'élu soupçonne cet homme, d'autant plus que, selon lui, celui-ci n'a jamais cessé de fabriquer ces armes. Il se serait même perfectionné. Le parquet d'Alès décide de procéder à l'interpellation : le GIGN d'Orange épaulé par des renforts venus de Satory (Yvelines) sont déployés dans un hameau. L'homme est interpellé à l'extérieur de chez lui. Tenant des propos délirants, sa garde à vue a été levée pour une mesure d'hospitalisation.

En parallèle, l'opération de déminage du domicile, où vivent 17 chiens, va se révéler complexe. Durant deux jours, des spécialistes sont intervenus pour tout ratisser. Ils vont alors débusquer 25 pièges, dont 11 fonctionnels, ainsi que 56 explosifs.

L'homme appartiendrait, selon nos informations, à la mouvance survivaliste. Il ne se faisait pas à manger : ses parents, octogénaires, venaient lui rendre visite pour lui porter ses repas.