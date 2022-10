Enfant de 7 ans décédé dans le Var : la victime est morte "sous un certain nombre de coups"

C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle avait appelé les secours pour porter assistance à son petit garçon, mais il était déjà trop tard. Interpellée et placée en garde à vue dans la foulée, la mère de cet enfant de sept ans, domiciliée à La-Seyne-sur-Mer dans le Var, a été présentée ce vendredi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen et de son placement en détention si ce dernier suit les réquisitions du parquet.

"L'autopsie pratiquée sur le corps de l'enfant confirme la nature criminelle des faits. L'enfant est décédé sous un certain nombre de coups qui lui ont été portés. La mère qui est en garde à vue sera déférée cet après midi devant un juge d'instruction. Le parquet a saisi ce dernier d'un certain nombre de chefs d'infractions pénales parmi lesquels : 'homicide sur mineur de 15 ans', 'non-dénonciation de crime sur mineur de 15 ans' et 'abstention de porter secours à un mineur de 15 ans'", indique ce vendredi le procureur de la République de Toulon Samuel Finielz.