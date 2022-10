Enfant tué dans le Var: le compagnon de la mère reconnaît avoir frappé mortellement le petit garçon

Inconnu de la police et de la justice, son casier judiciaire fait toutefois état de 8 condamnations prononcées à son encontre entre 2007 et 2022 pour des faits de "vols, violences conjugales et de menaces" commis sur une de ses précédentes compagnes. "Il était recherché depuis le 30 août 2022 à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement et ayant décerné un mandat d'arrêt", détaille le procureur.