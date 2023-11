Enfant grièvement blessé à Choisy-le-Roi : le baby-sitter écroué pour tentative de meurtre

"Devant les services de police, le mis en cause a maintenu ses déclarations initiales sans expliquer davantage son geste", a ajouté le parquet. Ce dernier a précisé que l'enfant avait été retrouvé vendredi soir par des riverains "la tête enserrée dans un sac plastique" et présentant "des traces de coups et de strangulation". Hospitalisé dans un état critique, son pronostic vital était engagé samedi soir. Le parquet n'avait pas d'autres informations à communiquer sur son état de santé lundi.

Les parents de la victime, qui ont confirmé aux enquêteurs qu'ils confiaient "régulièrement leur enfant au mis en cause depuis trois ans, en toute confiance", avaient fait appel à police secours dans la soirée de vendredi pour signaler sa disparition.