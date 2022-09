Enfant maltraité : victime ou témoin, comment le signaler ?

Dans quels cas un enfant est-il considéré en danger ?

Un enfant est considéré en danger dès l'instant où certains aspects de sa vie - sécurité, moralité, éducation, santé, développements physique, intellectuel, affectif ou social - sont gravement compromis ou risquent de l'être. Un enfant battu, maltraité ou privé de soin peut bénéficier de protections particulières des services sociaux et des associations spécialisées.

Qui peut et doit signaler un cas de maltraitance infantile ?

Toute personne victime ou témoin (particulier ou professionnel) de faits doit les signaler aux autorités compétentes.

Qui contacter pour signaler les faits ?

Si vous êtes victime, soupçonnez ou avez connaissance d'une situation de maltraitance, il existe plusieurs canaux pour effectuer un signalement. À commencer par les services d'urgence (le 17) et les services départementaux - l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip). Plusieurs associations, comme "La Voix de l'Enfant", "L'Enfant Bleu", "SOS Enfance en Danger" etc., agissent également pour l'écoute et la défense des enfants.

Un numéro national, le 119, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être est aussi disponible. Il est joignable 24h/24, 7j/7, même la nuit, gratuit, confidentiel et invisible sur les relevés téléphoniques. Sur allo119.gouv.fr, vous pouvez aussi trouver un formulaire de recueil en ligne pour signaler des faits de maltraitance.

Un tchat en temps réel destiné aux moins de 21 ans (lundis et vendredis de 17h à 21h et mardis, mercredis, jeudis de 15h à 19h) et une plateforme de traduction en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes sont également disponibles.