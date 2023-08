Enfant tué à Nîmes : "Ça fait 30 ans qu’on lutte contre les trafics de drogue de façon totalement inefficace"

Quand vous avez pris connaissance de l'événement qui a eu lieu lundi dernier, avec la mort de cet enfant, victime collatérale dans le cadre d’un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, avez-vous été étonné ?

Ça fait 30 ans qu’on lutte contre les trafics de drogue de façon totalement inefficace. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça s’aggrave. C’est de plus en plus violent, il y a des victimes collatérales, il y a des dealers et des guetteurs de plus en plus jeunes…

Que faudrait-il faire selon vous ?

Il y a un problème certain qui est la relation de la police avec la population. La police doit-elle être au service du pouvoir ou de la population ? Selon que l’on pense l’un ou l’autre, ça change tout. Si on n’est pas intégré à la population, on n’est pas efficace. Surtout sur ce genre de problèmes…Quand il y avait la police de proximité, les fonctionnaires étaient sur place en permanence, les habitants et les commerçants des quartiers les connaissaient, c’était un échange vertueux. C’est ça l’efficacité ! Les interventions ponctuelles, on le sait, ça ne fonctionne pas. C’est très politique mais d’un point de vue sécurité, il n'y a pas de résultat pérenne. On le voit d’ailleurs à Marseille (où 100 policiers de la CRS8 ont aussi déployés, NDLR).