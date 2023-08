Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : la famille de victimes "a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment"

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur, né en 1995 et qui rentrait lundi soir vers 23 heures d'un dîner au restaurant avec ses neveux âgés de 7 et 10 ans, était en train de se garer quand les coups de feu ont retenti. Il a été blessé par arme à feu mais "ses jours ne sont plus en danger" a expliqué la procureure, Le plus âgé des enfants a été, lui aussi, atteint par un tir qui s'est révélé fatal.

"Ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement de lui-même vers les services des urgences du centre hospitalier de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide. La prise en charge du mineur de 10 ans qui était à l'arrière dans son véhicule n'a pu, hélas, pas pu permettre de le réanimer", a détaillé Cécile Gensac.