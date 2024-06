Une fillette de 10 ans a trouvé la mort et six autres enfants ont été blessés après avoir été percutés par une voiture le 5 juin dernier à La Rochelle. Âgée de 83 ans, la conductrice a déclaré à la police qu'elle avait été victime d'un malaise au volant, indique le procureur à TF1-LCI. Un pacemaker lui a été posé lors de son hospitalisation.

C’est un drame qui a suscité une vive émotion. L’automobiliste octogénaire qui a fauché un groupe d’enfants à vélo à la Rochelle le 5 juin, entraînant la mort d’une fillette de 10 ans, a été entendue par la police vendredi dernier après avis positif du corps médical, indique le procureur de la République au service police-justice de LCI. Elle dit avoir fait un malaise et ne pas avoir vu les cyclistes. Par ailleurs, un pacemaker lui a été posé lors de son hospitalisation.

Le drame s’est déroulé dans la matinée du 5 juin. Douze enfants âgés de sept à onze ans roulaient à vélo lorsqu’ils ont été renversés par la conductrice de 83 ans qui circulait à contre-sens sur une avenue à double sens limitée à 30 km/h. Hospitalisée en état d’urgence absolue, la fillette de 10 ans est décédée des suites de ses blessures. Six autres enfants ont été blessés.

Une quarantaine de pompiers mobilisés

Casqués et dotés de gilets réfléchissants, les enfants se rendaient à une course d’orientation organisée par un centre aéré de la ville. Si la route sur laquelle ils circulaient ne disposait pas d’une piste cyclable, ils étaient encadrés de deux animateurs et "avaient l'habitude de se déplacer à vélo", a précisé la mairie de La Rochelle.

"La dame a remonté toute la rue sur la file de gauche à contresens, elle ne savait plus ce qu'elle faisait", avait raconté à l'AFP Yann, un quadragénaire habitant l'avenue. "J'ai entendu le bruit du choc, j'ai entendu les cris. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y a eu quatre accidents en cinq ans sur cette avenue parce que les gens roulent trop vite."

"La conductrice, âgée de 83 ans, est négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants", avait pour sa part souligné dans un communiqué le procureur. Placée dans un premier temps en garde à vue, elle avait été transférée en "structure hospitalière spécialisée" et sa garde à vue levée "pour incompatibilité médicale".

Suite à cet accident, une quarantaine de sapeurs-pompiers et une trentaine de policiers ont été mobilisés, ainsi que sept ambulances et divers véhicules d'intervention. Une cellule d'aide médico-psychologique a par ailleurs été ouverte pour prendre en charge les familles.