Mercredi, un groupe de 12 enfants âgés de 7 à 11 ans qui circulaient à vélo ont été renversés par une voiture à La Rochelle (Charente-Maritime). Sept d'entre eux ont été blessés, dont trois plus légèrement qui ont pu quitter l'hôpital dans la soirée. L'automobiliste, âgée de 83 ans, n'a toujours pas pu être entendue.

"Une scène terrifiante", comme l'a décrite un témoin sur TF1, peu après le drame. Mercredi 5 juin, aux alentours de 10h, à La Rochelle (Charente-Maritime), une voiture conduite par une femme âgée de 83 ans a percuté un groupe de douze enfants âgés de 7 à 11 ans et leurs deux accompagnateurs adultes qui effectuaient une sortie scolaire dans le cadre des activités proposées par le centre de loisirs.

Au total, sept personnes ont été blessées dans cet accident survenu à l'angle de l'avenue de Coligny (qui n'a pas de piste cyclable et où la circulation est limitée à 30 km/h) et de la rue Jules Ferry : une petite fille, très grièvement blessée avec un pronostic vital engagé, a été évacuée par hélicoptère vers Tours ; deux enfants en urgence absolue dont un a été évacué vers Poitiers ; et quatre enfants en urgence relative évacués vers l'hôpital de La Rochelle.

Ce jeudi matin, la préfecture de la Charente-Maritime indique que trois des sept jeunes blessés ont pu quitter l'hôpital mercredi soir. Elle précise qu'il s'agit de trois des quatre enfants qui avaient été évacués vers l'hôpital de La Rochelle.

L'automobiliste n'a pu être entendue

L'octogénaire qui se trouvait au volant du véhicule impliqué n'a, elle, toujours pu être entendue. Alors qu'elle avait été placée dans un premier temps en garde à vue, la mesure a été finalement levée "pour incompatibilité médicale". "L'octogénaire a été hospitalisée. Son état ne permet actuellement pas son audition", avait précisé mercredi le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize.

"La conductrice, âgée de 83 ans, est négative à l’alcoolémie et aux stupéfiants. Pour l’instant, la cause du choc frontal n’est pas déterminée", avait également spécifié le magistrat, mercredi, après que son parquet eut ouvert une enquête pour "blessures involontaires par conducteur".

Selon un nouveau communiqué du procureur diffusé mercredi soir, le groupe de cyclistes circulait à droite en remontant l'avenue Coligny lorsque la voiture de l'automobiliste, une Renault Twingo roulant en sens inverse, "s'est subitement déportée sur la gauche, sans raison apparente", entraînant le "choc frontal".

Les enquêteurs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) poursuivent leurs investigations. Ils recherchent notamment tout éventuel témoin du drame et toute image qui pourrait être extraite des caméras de vidéosurveillance installées sur le secteur.