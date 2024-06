Mercredi matin, une octogénaire au volant de sa voiture a percuté un groupe de 12 enfants et leurs deux accompagnateurs. Sept mineurs âgés de 7 à 11 ans ont été blessés. Une fillette de 10 ans est en état de mort cérébrale, annonce le procureur ce jeudi. L'automobiliste, elle, a été hospitalisée en psychiatrie mercredi.

La triste nouvelle est arrivée ce jeudi via un communiqué du procureur de la République. Au lendemain de l'accident dans lequel un groupe de 12 enfants et ses deux accompagnateurs ont été percutés par une voiture conduite par une octogénaire, faisant sept blessés parmi les mineurs, l'état de santé de la victime la plus touchée s'est détérioré.

"L'enfant de 10 ans hospitalisée à Tours a été déclarée ce jour en état de mort cérébrale par le corps médical. Le parquet de La Rochelle exprime ses profondes condoléances à la famille de la victime et compatît à sa douleur", annonce Arnaud Laraize dans un communiqué.

Deux enfants sont sortis de l'hôpital

Concernant les six autres enfants admis à l'hôpital mercredi, une enfant de 10 ans en urgence absolue est toujours hospitalisée dans un état grave à Poitiers.

Une autre enfant de 9 ans, admise dans un premier temps à l'hôpital de La Rochelle en urgence relative, a été transférée à Poitiers en observation. Une enfant de 11 ans, en urgence absolue et soignée à La Rochelle, connaît une évolution positive de son état de santé. Enfin, une cinquième et dernière enfant, âgée de 9 ans, en urgence relative, a été opérée ce matin à La Rochelle, mais est dans un état stable.

Les deux derniers enfants blessés physiquement sont sortis de l'hôpital mercredi.

La conductrice âgée de 83 ans a été internée

La conductrice du véhicule en cause, âgée de 83 ans, a été admise en psychiatrie mercredi soir, elle n'a pu être entendue.

L’enquête de flagrance ouverte dans un premier temps pour blessures involontaires par conducteur de véhicule a été étendue à la qualification d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur.