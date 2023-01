Enfants maltraités à Noyelles-sous-Lens : le procès des parents s'ouvre ce mardi

L'affaire avait horrifié la France l'été dernier. Un couple de Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, va être jugé ce mardi 24 janvier pour des maltraitances répétées sur huit de leurs dix enfants, une affaire dans laquelle le gouvernement avait pointé des "défaillances" des services sociaux.

Le père, 44 ans, et la mère, 40 ans, comparaîtront libres, dès 13h30, devant le tribunal correctionnel de Béthune, pour "violences par ascendant" sur mineurs de moins de 15 ans, sans ITT (incapacité totale de travail), et "soustraction par un parent à ses obligations légales". Ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.