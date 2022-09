Enfants maltraités dans le Pas-de-Calais : face aux "défaillances", le gouvernement ouvre une enquête administrative

"Tous les services (les) ont accompagnés, chacun dans leur silo", mais "on n’a pas mis en lien les problématiques du grand frère avec celle du nourrisson" et "on ne s’est pas rendu compte de la récurrence, et de la difficulté qui allait en s’accroissant", a-t-elle observé. Des visites des services sociaux ont également eu lieu, mais le couple prévenu en amont "mettait peut-être en ordre sa maison avec bonne volonté ou consciemment pour cacher sa réalité", a-t-elle relevé. Lorsque les policiers sont intervenus au domicile familial au mois d'août, ils avaient notamment "constaté que deux enfants de 2 et 5 ans" se trouvaient "attachés à des chaises hautes, pour qu'ils ne bougent pas", et dans un "état d'hygiène déplorable", selon le parquet.

La secrétaire d'État a également annoncé la création d'un "comité de suivi renforcé" dans le département pour améliorer la "coordination" et "l'échange d'informations" entre les différents acteurs de la protection de l'enfance, dont la préfecture, le département, la justice et l'éducation nationale.