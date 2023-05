Enlèvement d'Olivier Dubois au Mali : une enquête interne pointe les défaillances de l'armée française

La force française Barkhane était informée du projet du journaliste français de rencontrer dans le nord-Mali un dirigeant djihadiste affilié à Al-Qaïda, un certain Abdallah Ag Albakaye, via un fixeur servant d'indicateur aux armées. Interrogé par la justice malienne, cet homme a expliqué que des soldats français lui avaient promis une récompense de 600 euros dans le cas où il serait parvenu à organiser une rencontre entre le journaliste et le chef djihadiste.

Ce point est partiellement confirmé par celui qui faisait office d'agent traitant, auditionné par la DGSI dans le cadre d'une enquête pour "enlèvement en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste". "Il y avait bien une histoire d’argent pour l’arrestation d’Abdallah Ag Albakaye, mais bien avant l’histoire de la rencontre avec Olivier Dubois." Les militaires ont envisagé d'utiliser cette prise de rendez-vous pour localiser cet émir avant de renoncer en raison des risques encourus. L'attitude du chef terroriste étant jugée "en contradiction totale avec ses habitudes de déplacements et de sécurité".

D'après les médias français ayant eu accès à des documents judiciaires français et maliens relatifs à l'affaire, les militaires de Barkhane auraient renoncé in extremis à l'opération. Sans, dans le même temps, déployer les moyens adaptés pour empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois. Finalement, Olivier Dubois avait été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance jihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda.