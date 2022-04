ENQUÊTE - Affaire Fauvet : un suspect trahi par son ADN, mais protégé par son acquittement

Jusqu'en 2012, quand, face à l'avancée des techniques scientifiques, les avocats de la famille Fauvet réclament des analyses ADN. Une demande qui permet à l'enquête de faire un bond de géant, puisqu'un profil génétique sera identifié. Il s'agit de l'homme poursuivi initialement par la justice et innocenté par la cour d'assises de la Marne. L'individu a-t-il modifié la scène de crime ? D'autres personnes étaient-elles présentes ?

Aucune piste ne sera explorée. Et pour cause. En France, aucun individu acquitté ne peut être poursuivi dans l'enquête concernée. "Même si des éléments nouveaux viennent démontrer que cela pourrait être lui qui a commis le crime", abonde Me Didier Seban, avocat de la famille. Aujourd'hui, la famille espère que le nouveau pôle "cold case" à Nanterre prendra en charge ce dossier encore non élucidé.