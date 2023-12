ENQUÊTE - Braquages en hausse : les boutiques de luxe se barricadent à l'approche des fêtes

À l'approche des fêtes, les magasins de luxe sont particulièrement ciblés par les braqueurs. Ces derniers mois, plusieurs magasins de grandes marques de vêtements ou de maroquinerie ont subi d'importants préjudices. Le 10 décembre dernier, à Paris, une enseigne multi-marques a perdu 600.000 euros.

Un badge pour entrer et sortir, et l'interdiction pour les clients ou les livreurs de rentrer avec une casquette ou un casque. À l'approche de Noël, impossible pour Emelyne Sappa, commerçante à Cannes, de travailler sereinement. En avril dernier, quelques minutes avant la fermeture, deux individus armés se sont attaqués à l'un de ses employés. Trois Rolex, d'un montant total de 40.000 euros, ont été dérobées.

"Je ne pensais pas qu'on allait finir par être par une boutique visée [...] D'habitude, ce sont les bijouteries qui sont cambriolées", explique la fondatrice de Luxury and Prim. Depuis plusieurs mois, les braquages de boutiques de luxe prennent de plus en plus d'ampleur.

Attaques à la voiture bélier

Ces attaques se multiplient, car les magasins sont plus accessibles que les banques ou les bijouteries. La dernière en date remonte au dimanche 10 décembre, à Paris, avec un butin estimé à 600.000 euros.

Le phénomène ne touche pas que la Côte d'Azur ou la capitale. À Lille, plusieurs enseignes de luxe ont subi des attaques à la voiture bélier. Pour protéger les commerces, la mairie a donc installé des plots supplémentaires sur le trottoir. "Ce n'est pas très pratique pour les gens qui circulent dans le quartier, mais ça parait assez logique qu'on protège", souligne Richard Dersarkissian, commerçant lillois.

Mais dans le centre historique de Lille, installer des protections supplémentaires, comme des volets roulants mécaniques, peut être compliqué, puisqu'il faut l'aval des Bâtiments de France. "On sait qu'on est dans un très beau secteur qui est sauvegardé, protégé, mais ce patrimoine doit évoluer avec son temps pour permettre la sécurisation des locaux", assure Romuald Catoire, président de la Fédération lilloise du commerce, de l'artisanat et des services.

Ce nouveau "business" des braquages des boutiques de luxe est d'autant plus lucratif pour les voleurs que la revente est facilitée par Internet. "Le marché est beaucoup plus important. Vous avez la revente via le marché de l'occasion et les réseaux sociaux", explique Reda Belhaj, porte-parole de l'Unité SGP Police d'Île-de-France.