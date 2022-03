Disparition dans le Var : la petite Camille, enlevée il y a 11 ans, retrouvée en Suisse avec sa mère

"Je suis déglingué, mais je reste costaud à l'intérieur..." déclare le père de la petite Camille à nos confrères.

Depuis onze ans, ce pilote d'avion aujourd'hui septuagénaire s'est battu pour tenter de retrouver sa fille. Il a multiplié les démarches et les rencontres pour tenter d'obtenir des indices et des informations pour localiser sa fille et sa maman, en vain.

Selon les informations recueillies à ce jour, la mère et sa fille seraient arrivées en Suisse il y a cinq-six ans. Elles auraient auparavant séjourné en France et en Italie dans différents endroits. Le père de Camille ne comprend toujours pas comment cela a été possible, notamment d'un point de vue de la scolarité de sa fille et de la question posée par les papiers d'identité.