ENQUÊTE - L'influenceur PA7, en procès pour avoir escroqué le fonds de solidarité pendant la pandémie

Son visage souriant est connu de milliers d'abonnés sur les différents réseaux sociaux où il s'était fait connaître. Sous le pseudonyme de PA7, s'affiche un jeune homme à qui tout semble réussir, et qui mène la vie dont rêvent beaucoup de personnes de sa génération. Pendant plus d'un an, cet influenceur d'alors 23 ans multiplie les posts sur sa vie quotidienne fastueuse, notamment à Dubaï. Cette success story a pourtant une origine peu reluisante : une gigantesque escroquerie aux dépens de l'État français, pour une valeur de plus de 7,5 millions d'euros.