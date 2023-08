Enquête ouverte après deux fausses alertes à la bombe à la Tour Eiffel : que risquent les auteurs ?

En 2012, un homme de 26 ans avait été condamné par le tribunal de grande instance de Dunkerque à verser plus de 200.000 euros de dommages et intérêts à EDF pour avoir lancé une alerte à la bombe infondée à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) et condamné à un an de prison, dont huit mois ferme. En Suisse, en 2016, une Française de 41 ans à l'origine d'une fausse alerte à la bombe à l'aéroport de Genève avait été condamnée à verser 82.000 euros d'amende à la police genevoise.