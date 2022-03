Enquête ouverte pour "harcèlement moral" contre l'ex-secrétaire d'État Nathalie Elimas

Mi-février, un pré-rapport interne avait également été remis à Jean Castex. Selon deux sources interrogées par l'AFP, les témoignages visant l'ex-secrétaire d'État étaient "concordants", "graves" et "accablants". À la suite de cela, le Premier ministre s'était entretenu avec la secrétaire d’État pour "lui demander des explications" et Nathalie Elimas avait "refusé l'option" du départ du gouvernement. Elle l'a finalement quitté le 5 mars.

Samedi dernier, estimant être victime de "dénonciation calomnieuse", Nathalie Elimas a porté plainte. "Devant l'importance prise par cette affaire, j'ai décidé de me défendre et de franchir une première étape, en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse", avait-elle indiqué. "Voilà plusieurs semaines que je suis salie et calomniée dans les médias qui reprennent des accusations portant gravement atteinte à mon honneur et à ma dignité", a-t-elle justifié auprès de l'AFP.