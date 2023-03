ENQUÊTE TF1 - Enseignants assassinés à Pouyastruc : un nouveau rebondissement dans l'affaire

Les deux victimes enseignaient respectivement le Français et l'Éducation physique et sportive dans un collège de Tarbes. Ils s'étaient rapprochés sentimentalement lors d'un voyage scolaire. Quant au corps retrouvé, il était en état de décomposition avec un pistolet pointé vers la tête. Le suicide est donc privilégié. Une autopsie est en cours pour identifier formellement Cédric Tauleygne. Le meurtrier et sa femme étaient parents de deux enfants.