ENQUÊTE - Violences conjugales : les policiers débordés par les plaintes

"La parole se libère", explique Alain, un officier de police judiciaire, "de plus en plus les femmes dénoncent les faits (...), mais le problème, c'est qu'on est dix, pour 1800 dossiers, donc c'est ingérable". Un ratio éloquent, affolant au regard de la détresse immédiate de victimes comme Nathalie. Les syndicats de police dénoncent ce manque d'effectifs, et craignent qu'il les fasse passer à côté d'un possible féminicide. "J'ai une pile de dossiers qui semblent être tous les mêmes", expose Yann Bastière, délégué du syndicat SGP, "alors comment détecter celui qui est plus sensible que les autres et qui va mener à une issue dramatique ?"