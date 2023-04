ENQUÊTE - Cold case : qu'est-il arrivé à Guilherme et José Duraes Da Silva, portés disparus depuis 2001 ?

Le mystère subsiste depuis plus de 21 ans. Depuis le 25 mai 2001, une question hante la famille Da Silva, installée aujourd'hui à Porto (Portugal) : où sont passés José et Guilherm Duares da Silva ? Ce jour-là, les deux frères d'origine portugaise semblent s'être volatilisés, alors qu'ils devaient se rendre dans un immeuble du très huppé 7ᵉ arrondissement de Paris, pour la rénovation d'un appartement.

"Parfois, j'aimerais que mon père soit au cimetière. Je n'ai aucun endroit où me recueillir. Nulle part où déposer des fleurs. Je ne sais toujours pas ce qu'on lui a fait. Je me doute bien qu'il n'est plus vivant, mais il n'a même pas le droit à une dernière demeure", témoigne Leonor Rodrigues, fille de Guilherme dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Sur les lieux du chantier, les deux frères - inséparables - n'ont laissé derrière eux ni lettre d'adieux, ni indices permettant d'identifier d'éventuels agresseurs. Pas plus de traces dans leur petite maison de Saint-Léger-en-Yvelines, à une soixantaine de kilomètres de Paris, où ils vivaient ensemble. Deux décennies plus tard, le maire sans étiquette de la commune vit cette disparition inexpliquée comme une cicatrice. "On y pense toujours. C'est quelque chose qui dépasse ce que l'on a l'habitude de voir dans un petit village comme le nôtre. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus", explique Jean-Pierre Ghibaudo.

Aucune image des deux frères n'a été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance des réseaux de transports franciliens. De multiples fouilles ont été organisées dans les lacs et les forêts de la région, en vain. Les corps des deux frères restent introuvables.