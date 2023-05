ENQUÊTE - Permis de conduire : des fraudes massives à l'examen du code

Derrière ces offres illégales, des personnes qui proposent de fausses attestations du code ou de passer l’examen à votre place. Consciente du risque de fraude, La Poste, l’un des organismes agréés pour faire passer l’examen, est intransigeante avec les candidats. "Il y a des candidats qui vont venir ici avec leur carte vitale, donc là, on les refuse. Si vous avez quelqu’un de 20 ans qui se présente et qu’il a dix ou douze ans sur la carte d’identité, il peut avoir changé. C’est plus délicat. En gros, s’il y a un doute sur l’identité de quelqu’un, on refuse", explique Olivier Charpentier, examinateur du code de la route pour La Poste.

Si la triche semble se généraliser, les sanctions prévues sont pourtant très lourdes. Les fraudeurs risquent cinq ans de prison, 75.000 euros d’amende, et cinq ans d’interdiction de repasser l’examen.