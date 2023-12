ENQUÊTE - Abonnements cachés : attention à cette pratique difficile à détecter

Méfiez-vous des sollicitations douteuses sous forme de promotions alléchantes. Vous pensez acheter en ligne un article à un prix défiant toute concurrence... ... mais vous avez en fait contracté un abonnement, dont il sera très difficile de vous défaire.

C'était trop beau pour être vrai. Après l’achat d’une machine à laver sur Internet, la publicité d’une trottinette à un euro apparaît. Jean-Louis n'hésite pas, en pensant faire un cadeau à ses petits-enfants. Il se retrouve abonné malgré lui, pour la somme de 30 euros pendant cinq mois, sans même savoir à quoi. Sa banque ne lui a remboursé qu’une partie. Il est facile de se faire piéger, car ce type de publicités surgissent sur des sites bien connus, comme le montre le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Des liens présents sur des sites très populaires

Voici une autre pratique courante, dont on trouve le lien sur le site de la SNCF. Après avoir acheté votre billet, on vous propose d'être remboursé partiellement. Mais attention, ce n’est pas la SNCF, rien à voir, c’est une autre entreprise. En échange de la réduction promise, il faut en fait s’inscrire à un "programme de réduction", qui vous coûtera 18 euros par mois. Rien d'illégal, mais il faut lire attentivement les conditions.

Ce type de méthodes, de plus en plus courantes, trompe même les plus avertis. Morgane a l'habitude de réserver ses avions en ligne, et sans le savoir, elle a souscrit à une carte de fidélité payante. Elle s’en est aperçue rapidement et a annulé l’abonnement. Elle a pu récupérer 120 euros. Le premier réflexe est de faire tout de suite opposition au prélèvement.

La suite de l'enquête de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.