ENQUÊTE - D'où proviennent les tonnes de cocaïne retrouvées sur les plages du Cotentin ?

Mais il n'est pas rare que de la cocaïne se perde en chemin. Sur les photos des sacs échoués, on remarque qu'ils sont attachés à des gilets de sauvetage et à des flotteurs. Ils contenaient également des balises GPS, selon les informations de TF1, pour échapper aux contrôles. Avant d'arriver au port, des hommes à bord jettent les stupéfiants à la mer, et d'autres équipes au sol sont chargées de récupérer la marchandise, guidées par le signal GPS. Les habitants des villages alentours nous confient d'ailleurs avoir repéré d'étranges "promeneurs", à bord de véhicules inhabituels dans la région.