ENQUÊTE - Foie gras, truffes, champagne : les repas de fin d'année aiguisent aussi l'appétit des voleurs

À cinq semaines des agapes de fin d'année, certains commerçants commencent à perdre le sommeil. Les vols de marchandises sont un fléau dont il leur est parfois difficile de se protéger. Les cambrioleurs s'intéressent à des produits variés, mais particulièrement aux mets de luxe.

Il y a un mois, Didier Limouzin découvrait l'entrée de son entrepôt forcé. À l'intérieur, son laboratoire de boucherie-charcuterie a été dévalisé. Les voleurs sont partis avec des centaines de kilos de marchandises pour un préjudice total estimé à 60.000 euros. Ces produits dérobés seront impossibles à remplacer, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, comme les jambons maturés vendus à plus de 200 euros pièce. "Un jambon, on met entre deux et trois ans avant de le commercialiser", explique le boucher du Gers dans l'enquête de TF1 ci-dessus. Didier se sent "dégouté, on se lève tous les matins pour travailler et gagner notre vie, et en peu de temps, on se fait tout prendre".

Foie gras et champagne, cibles privilégiées

Sur les étages qu'il nous montre, se trouvaient ses produits les plus luxueux, comme les foies gras. Il n'en reste aucun. À l'approche de Noël, les entrepôts sont les cibles privilégiées des malfaiteurs. La semaine dernière, nous vous racontions l'histoire d'une tentative de vol spectaculaire, celle de caisses de champagne, d'une valeur totale de 600.000 euros. Les délinquants avaient oublié de désactiver l'une des balises GPS caché dans le stock. La marchandise avait finalement été récupérée par les policiers, après une folle course-poursuite en région parisienne.

Ces braqueurs, de plus en plus organisés, utilisent désormais les méthodes du grand banditisme. Ils opèrent en bande, savent effacer leurs traces ADN après leur passage, et agissent parfois armés. À quelques semaines de Noël, un autre produit est très prisé par les clients, mais aussi par les délinquants : la truffe. Pour tenter de se prémunir contre ces vols, les producteurs doivent investir. Le trufficulteur Alain Ambialet, établi à Lalbenque (Lot), a récemment fait installer des caméras de surveillance sur son terrain. Depuis quelque temps, les professionnels de la truffe constatent une augmentation des vols, minutieusement préparés. Quelles sont les mesures prises par les agriculteurs pour faire face à la recrudescence de ces phénomènes de vol ?

La suite de l'enquête du 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.