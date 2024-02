ENQUÊTE - "Ils prennent l'argent, ils rentrent chez eux" : les nouveaux intérimaires du trafic de drogue

Ces dernières années, des intérimaires du trafic de drogue sont sollicités sur les points de deal. Ces rabatteurs, guetteurs, ou encore vendeurs, forment une main d’œuvre particulièrement séduisante pour les trafiquants. Ils peuvent venir de toute la France pour répondre à une offre d’emploi partagée sur les réseaux sociaux.

Des intérimaires du deal pour faire tourner un point de vente. "On est payé 150 euros la journée", confie un guetteur chargé de repérer les voitures de police. À Nantes, le quartier des Dervallières est connu pour abriter l'un des plus gros points de deal de la ville. Le jeune homme interrogé par TF1, lui, n'est pas du quartier. Il vit en région parisienne et est arrivé seulement deux jours plus tôt.

Sur place, les questions de nos journalistes ne sont pas les bienvenues, mais un autre guetteur qui vit ici confirme qu'il voit régulièrement ces travailleurs occasionnels venus d'autres villes. "Ils viennent, ils prennent leur argent, ils rentrent chez eux. (...) Ils viennent de partout", explique-t-il.

Ce réseau nantais fait alors appel à des intérimaires du deal. Une méthode de recrutement réutilisant les codes classiques du marché du travail, et se développant partout en France. Les trafiquants utilisent par ailleurs les réseaux sociaux, comme une agence de recrutement, afin d'y publier leurs offres d'emploi. Sur l'une de ces annonces publiées sur Snapchat, on peut lire : "300 euros par jour pour un vendeur, contre 200 euros pour un guetteur".

Elle précise également les qualités requises pour chaque poste : "Reconnaître les patrouilles", "savoir hurler", ou encore "être commercial". D'autres publications promettent quant à elles un logement et de la nourriture.

Ce sont souvent des personnes attirées par un appât du gain facile, très souvent déscolarisées Yves Cellier, directeur interdépartemental de la police du Doubs

À Besançon également, les réseaux de trafiquants font appel à ces nomades de la drogue. Dans le quartier de la Planoise, les policiers traquent quotidiennement les dealers. "C'est un phénomène qu'on n'a pas précisément mesuré, mais qu'on peut estimer à un tiers des interpellations qu'on peut réaliser en matière de stupéfiants", explique Yves Cellier, directeur interdépartemental de la police du Doubs.

Au fil du temps, les agents ont pu définir un profil type de ces dealers itinérants venant de toute la France. "Ce sont souvent de jeunes majeurs qui peuvent venir de banlieue parisienne, lyonnaise et marseillaise, de la Meurthe-et-Moselle, et d'autres départements ruraux comme ceux qui sont limitrophes au département du Doubs. Ce sont souvent des personnes qui sont attirées par un appât du gain facile, très souvent déscolarisées", constate Yves Cellier.

Les intérimaires du deal devenus indispensables

Face à la croissance du trafic, ces travailleurs occasionnels seraient même devenus indispensables pour les gérants des points de vente. "Si un point de deal n'a personne pour le tenir, ils doivent le fermer. Ce sont donc des pertes économiques. Ils mettent alors le paquet pour être certains d'avoir le personnel, la main-d'œuvre nécessaire à l'ouverture des points de deal", analyse le sociologue David Veinberger, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

"Ils ne connaissent pas les trafiquants et les chefs de file, donc ça sécurise les trafiquants en cas d'arrestation. Ils ne connaissent pas non plus les endroits où sont stockés la drogue et l'argent, ce qui permet aussi d'éviter les escroqueries qui sont monnaie courante", poursuit le sociologue. Ces "petites mains" sont en première ligne face à la violence des trafiquants de drogue. Sur les 49 personnes tuées lors de règlements de compte à Marseille l'an dernier, 20% ne venaient pas de la cité phocéenne.