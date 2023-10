ENQUÊTE - Incivilités, agressions... les services publics en première ligne : "Les gens s'énervent tout de suite"

Les riverains dorment encore. La collecte des ordures se fait dans le calme des rues désertes. Mais dans quelques heures, les habitants de ce quartier tranquille partiront travailler. Corentin Fernandez sait d'avance qu'il sera confronté à l'exaspération d'automobilistes bloqués derrière son camion. Il reçoit des insultes quasi quotidiennement, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Et certains habitants vont même beaucoup plus loin. Il y a trois mois, alors qu'il informe un riverain que sa voiture est mal garée et gêne le ramassage des ordures, Corentin reçoit en retour des insultes et des menaces de mort.