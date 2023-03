ENQUÊTE - Pots catalytiques : pourquoi attirent-ils tant les voleurs ?

Une voiture sans catalyseur, ça s'entend de loin. L'automobiliste rencontré par notre équipe s'est fait voler le sien juste devant chez lui, en pleine nuit, sans rien entendre. Les garagistes confirment que les vols des pots catalytiques sont devenus très fréquents ces derniers temps. Avec une telle recrudescence, il faut désormais compter une à deux semaines pour obtenir un nouveau pot. Or, il n'est pas question de rouler sans cette pièce : c'est illégal. La pièce et la pose sont très chères, et pour certaines voitures, le coût peut même être supérieur à la valeur du véhicule.