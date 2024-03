ENQUÊTE - Tempête Alex : trois ans après, la reconstruction de la région paralysée par des détournements de fonds ?

Vingt-et-une personnes ont été placées en garde à vue cette semaine pour des détournements de fonds dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée. L'enquête porte sur de possibles malversations dans le cadre de la reconstruction après le passage de la tempête Alex en 2020. Dans cette affaire, des perquisitions ont été menées en avril 2023, en particulier dans des locaux de la Métropole Nice-Côte-d'Azur.

Les images avaient marqué les esprits. Au mois d'octobre 2020, la tempête Alex ravageait les vallées de l'arrière-pays niçois, avec un lourd bilan : dix morts et huit disparus, et des dégâts estimés à plus d'un milliard d'euros. Un chantier immense avait alors été lancé pour reconstruire les vallées dévastées de la Tinée et de la Vésubie. Mais plus de trois ans après, ces travaux sont au cœur d'une enquête judiciaire. Plusieurs entrepreneurs de la région ainsi que des cadres et techniciens de la Métropole Nice Côte d'Azur sont mis en cause dans une affaire de possibles malversations dans le cadre de ces chantiers.

Dans ce cadre, cette semaine, 21 personnes ont été placées en garde à vue, a annoncé, vendredi 15 mars, le parquet de Marseille. Une enquête avait été ouverte en février par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, suite à une première enquête préliminaire du parquet de Nice, lui-même saisi en février 2023 par le président de la métropole et maire de Nice, Christian Estrosi.

Près de 6,5 millions d'euros saisis

L'élu dénonçait alors des manquements graves dans le cadre des opérations de reconstruction après le passage de la tempête Alex. Et pour cause, selon l'enquête menée par le 20H de TF1, quatre ans après le drame, certaines routes restent inaccessibles, notamment à Saint-Martin-Vésubie, commune particulièrement touchée en 2020. Un des axes de la commune est aujourd'hui toujours inaccessible. Il avait pourtant été rénové, mais un nouvel épisode d'intempéries violentes, en début d'année, l'a encore endommagé. Et pour cause, après analyse, des experts ont découvert qu'il avait été reconstruit sans fondations.

Ces exemples de travaux jamais ou mal réalisés, de surfacturations seraient légion dans l'arrière-pays de Nice et Menton. Les personnes mises en cause vendredi sont "plusieurs entrepreneurs, cadres et techniciens de la métropole Nice Côte d'Azur" suspectés de "favoritisme, escroquerie en bande organisée, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, blanchiment en bande organisée, prise illégale d'intérêt et recel", a précisé le parquet de Marseille. "Au cours de cette opération [...], les enquêteurs ont procédé à des saisies bancaires pour un montant avoisinant 6,5 millions d'euros et à la saisie de plusieurs véhicules de luxe valorisés à 640.000 euros", a-t-il ajouté.

Tous "les mis en cause ont été remis en liberté à l'issue de leurs garde à vue (et) les investigations se poursuivent en vue de déterminer les responsabilités des différents protagonistes", poursuit le communiqué. L'avocat de la Métropole de Nice a indiqué que son client allait "se constituer partie civile" face à ces "informations qui paraissent donner crédit au signalement" effectué l'an dernier. Selon une source proche du dossier à l'AFP, après des perquisitions menées en avril dernier dans le cadre de l'enquête, la Métropole avait suspendu 17 agents.