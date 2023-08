ENQUÊTE - Vidéosurveillance : les caméras sont-elles vraiment efficaces contre la délinquance ?

Dans la rue, les commerces, les transports, et parfois même à la maison, il est aujourd'hui difficile d’échapper à l'œil d'au moins une caméra. En trente ans, la vidéosurveillance s'est installée partout, dans les grandes villes comme à la campagne. Même de petites municipalités investissent dans ces dispositifs coûteux. Mais la présence des caméras est-elle vraiment dissuasive pour les délinquants, et les vidéos vraiment efficaces pour identifier des suspects et résoudre des enquêtes ?