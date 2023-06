ENQUÊTE - Vols d'animaux de compagnie : des chiens parfois dérobés sous les yeux de leurs maîtres

Le "meilleur ami de l'homme" est l'objet de convoitises croissantes. Les vols déclarés sont passés de 378 en 2021 à 459 en 2022, soit un bond de 21%, et toute la France est concernée. Notre équipe a rencontré Cécile Goethals, qui fait partie des 3.200 bénévoles d'une association spécialisée dans la recherche d'animaux. Demandes de rançon, trafic de chiots ou élevage clandestin... Les cibles prioritaires des voleurs, nous précise-t-elle, restent les chiens de race non stérilisés. Au palmarès des races "les plus volées", le berger allemand arrive en première place. Viennent ensuite le spitz, le berger belge, le bull-terrier et le chihuahua.