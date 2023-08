ENQUÊTE - Vols de pièces détachées en forte hausse : des "prélèvements" sur commande

Dans une casse visitée par notre équipe à Villevaudé (Seine-et-Marne), près d'une voiture sur cinq a subi le vol d'au moins un élément. De plus en plus modernes, les pièces détachées sont très coûteuses chez les concessionnaires, et sont dérobées pour être revendues moins cher. Plus de 100.000 vols sur les véhicules ont été enregistrés en 2022, soit 30% de plus en un an. Départements les plus ciblés : la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône, et l'Essonne.