ENQUÊTE - Volés sur des tracteurs en France, des GPS agricoles localisés en Lituanie et en Roumanie

Le nombre de GPS pour tracteurs volés en France a augmenté de 25% en 2023 par rapport à 2022. Certains se retrouvent en Lituanie ou en Roumanie, où ils sont vendus à moitié prix. Une même exploitation peut être ciblée plusieurs fois.

500 GPS ont été volés sur des tracteurs en France en 2023, c'est une centaine de plus que l'année précédente. Vendus autour de 17.000 euros l'équipement, ils sont indispensables aux agriculteurs pour semer ou étendre l'engrais correctement. Faciles à décrocher quand ils sont laissés sur le toit des tracteurs, ils sont les cibles de vols à répétition.

Michel Raimbaud, agriculteur à Mésanger (en Loire-Atlantique) rencontré par TF1 dans le reportage en tête d'article, s'est ainsi fait voler trois GPS en une année, soit une perte de plus de 40.000 euros. "On est toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Ça nous interroge beaucoup sur la poursuite de l’activité dans ces conditions-là", s'inquiète-t-il.

Revendus à bas prix en Europe de l'est

Il avait placé un traqueur sur le dernier GPS qui lui a été volé. L'appareil a borné dans la campagne lituanienne, à 2300 km de son exploitation. L'enquête est en cours, ce qui laisse un espoir que la police soit en mesure d'aller récupérer l'objet volé. La Lituanie, mais aussi d'autres pays de l'Est, dont la Roumanie, sont généralement les lieux de revente presque à moitié prix des GPS agricoles. En 2021, 80 avaient été retrouvés en Roumanie et sept hommes avaient été arrêtés.

C'est l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante qui enquête sur ces réseaux de vol et de revente. "On a aussi des officiers français qui appartiennent à cet office qui sont postés dans certains pays d’Europe de l’Est justement pour avoir une visibilité sur les filières d’écoulement", explique la porte-parole de la gendarmerie nationale, la colonelle Marie-Laure Pezant.

Tout ce que peuvent faire les agriculteurs en attendant que ces réseaux soient démantelés, c'est décrocher leur GPS après chaque utilisation pour ne pas le laisser sans surveillance sur le toit du tracteur. Dans l'Aube, les gendarmes font le tour des exploitations pour de la prévention. Les voleurs ciblent généralement plusieurs exploitations dans la même rue en même temps, et sont équipés pour découper les grillages. "On se sent démuni..." soupire un agriculteur qui a installé des caméras de vidéo-surveillance.