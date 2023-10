Attaque à Arras : Manuel Valls justifie la non-expulsion de la famille de l'assaillant en 2014

Dans un entretien au Télégramme ce samedi 14 octobre, Manuel Valls a détaillé pourquoi la famille de l'assaillant de l'attentat islamiste survenu vendredi à Arras n'avait pas été expulsée début 2014. "Moi, je ne suis pas intervenu directement" pour annuler la procédure, assure l'ancien Premier ministre (2012-2014). Après les plaintes d'associations, Beauvau a, à l'époque, "examiné le dossier et a considéré que cette expulsion ne respectait pas la circulaire dite Valls. La famille était en effet sur le sol français depuis plus de cinq ans et les enfants, dont une en bas âge, étaient scolarisés et parlaient français", a détaillé l'ancien candidat à la mairie de Barcelone.