Enseignant tué près de Dunkerque : sa conjointe avoue l'homicide

En plus d'être professeure d'université comme l'était son conjoint, cette femme de 37 ans est conseillère municipale de Dunkerque, élue en 2020 sur la liste du maire Patrice Vergriete, actuel ministre chargé du Logement. Docteure et maîtresse de conférences en Littérature, elle figure parmi les enseignants chercheurs de l'Ulco, et est également autrice jeunesse.