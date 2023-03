Enseignants assassinés à Pouyastruc : les papiers d'identité du suspect retrouvés près d'un corps en Espagne

La fin d'un mystère après des mois d'enquête ? Dimanche, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans le secteur de Pena Oroel en Espagne. Les autorités françaises ont tout de suite indiqué que le cadavre était "susceptible de correspondre" à celui de Cédric Tauleygne, suspecté d'avoir tué deux enseignants, dont son épouse, en juillet dernier à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées).

Dès lundi, le quotidien aragonais Heraldo avait précisé que l'homme retrouvé mort tenait à la main un pistolet pointé vers sa tête. Il était vêtu d'un pantalon en jean et de chaussures de sport. Un casque de moto, un téléphone et un sac à dos contenant des munitions et de la nourriture avaient également été retrouvés, selon le média. "Le corps a été localisé par des chasseurs qui organisaient une battue dans la zone", avait ajouté la Guardia civil.

Ce mardi, le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, donne davantage de détails sur les circonstances de la découverte."Je vous confirme en premier lieu que plusieurs pièces d’identité - notamment une carte nationale d’identité et un permis de conduire - au nom de Cédric Tauleygne, ainsi qu’une arme de poing, ont été retrouvées sur le corps considéré. L’autopsie de celui-ci, initialement programmée hier, aura finalement lieu en Espagne le 22 ou le 23 mars prochains", indique le magistrat dans une communication aux médias.