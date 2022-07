Enseignants tués dans les Hautes-Pyrénées : que sait-on du principal suspect ?

Lundi dernier vers 18h20, Aurélie Pardon a été retrouvée agonisante par Cédric Mercier, pompier bénévole, sur une route non loin du domicile de Gabriel Fourmigué. "Il y avait du sang partout. Au début, je me suis demandé ce qu'il se passait. Il n'y avait personne autour, j'ai crié à l'aide. Je lui ai prodigué les premiers soins. J'ai vu qu'il y avait une douille de pistolet au sol. J'ai compris qu'il y avait eu un meurtre", a raconté le témoin à TF1. Malgré les soins prodigués sur place puis par les professionnels du CHU de Toulouse, la jeune femme n'a pas survécu.

Gabriel Fourmigué a, lui, été retrouvé à son domicile. À l'arrivée des secours, il était décédé. Les deux victimes étaient dénudées au moment de la découverte de leur corps.

Un lycéen, qui a aperçu l'auteur présumé des faits et sa moto près de la scène de crime, a permis à la gendarmerie d'établir un portrait-robot. "1m80, chauve, blanc de peau, avec une veste en cuir de moto", explique-t-il à notre rédaction. Le profil correspond en tout point à celui de Cédric T. compagnon d'Aurélie Pardon et père de leurs enfants, âgés de 2 et 5 ans.