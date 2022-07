Enseignants tués dans les Hautes-Pyrénées : le suspect activement recherché "connaît les armes"

Suite aux fuites dans la presse espagnole, Pierre Aurignac a confirmé que Cédric T. était recherché dans le secteur de Jaca en Espagne, de l'autre côté de la frontière des Pyrénées.

"On le recherche activement dans ce secteur mais on le recherche également dans notre département et dans les départements voisins. Les recherches ne sont pas limitées. Nous utilisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir le localiser et l'entendre" a assuré le magistrat.