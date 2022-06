Adolescente tuée à Clessé : un passage à l'acte favorisé par le profil psychologique du suspect ?

S'il est encore trop pour comprendre les réelles motivations de ce dernier, des premiers examens psychiatriques ont conclu "à une altération importante du discernement, sans abolition, le rendant accessible à ce stade à une sanction pénale", selon le procureur de la République. Une "volonté de tuer" chez le jeune homme a également été mise en évidence, le communiqué soulignant "que son acte pouvait être facilité par le fait que la victime l’aimait".

Pour Cédric Meilac, psychologue clinicien à Marseille, "à cet âge-là, on est face à des personnalités en construction et qui, naturellement, présentent une immaturité et une forte instabilité. Si l'adolescent fait, en plus, état d'un trouble délirant, on peut s'attendre à des conduites à risque" et, possiblement, à des passages à l'acte contre soi - via des mutilations - ou contre l'autre.