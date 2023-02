"Des sommes vertigineuses" : un vaste trafic de déchets démantelé en Europe

Ce sont des activités illégales qui rapportaient gros. Un coup de filet a mis au jour un réseau européen de trafic de déchets brassant "des sommes d'argent vertigineuses", évaluées à une centaine de millions d'euros, ont annoncé mercredi les carabiniers italiens. Ces "importants trafics illégaux de déchets" ont abouti à des transferts d'argent "sur des comptes de sociétés italiennes et étrangères (allemandes et hongroises) pour le 'blanchir' et le réinvestir dans d'autres activités, pour la plupart illégales", ont expliqué les autorités dans un communiqué.

Sur la centaine de millions d'euros engrangée par le trafic, 65 millions ont transité sur le compte d'une société allemande, "TM Commodities GmbH", liée à un ressortissant italien. Au total, 18 personnes ont été mises en cause dans l'enquête menée par les carabiniers du Groupe pour la Protection de l'environnement et la Transition écologique de Milan (nord). Six individus se trouvaient déjà en prison, huit ont été assignés à résidence et quatre ont l'interdiction de quitter leur lieu d'habitation.