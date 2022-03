Éoliennes en Haute-Vienne : le maire d'une commune porte plainte

Quel est le problème posé ?

C'est un préjudice certain pour notre commune. La Collégiale du Dorat est un monument exceptionnel, qui a été construit au XIIe et XIIIe siècle et qui est l'un des premiers bâtiments sur la liste de Mérimée comme bâtiment historique (Créée en 1978 et mise en ligne en 1995, Mérimée est une base de données du patrimoine monumental et architectural français de la Préhistoire à nos jours NDLR). C'est vraiment notre fer de lance, notre navire amiral. Les études d'impact, études paysagères, avaient conclu qu'il n'y aurait pas de co-visibilité entre le monument et les éoliennes. Le permis de construire mettait en avant le fait qu'il fallait être extrêmement prudent sur un risque de co-visibilité. Il s'avère qu'il y a co-visibilité, personne ne pourra le contester.