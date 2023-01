VIDÉO - Harcèlement homophobe : l’émotion après le suicide de Lucas, 13 ans

Lucas avait treize ans. Le collégien a mis fin à ses jours le samedi 7 janvier. Bouleversés, ses camarades peinent à mettre des mots sur leur souffrance. Ils décrivent un garçon calme et discret. "Ça m’a fait un choc. Je le connaissais un petit peu, de vue, on était ensemble en théâtre et il était gentil", affirme une collégienne dans le reportage du 20h en tête de cet article.

Tous partagent le même sentiment de sidération. "Personne ne mérite ça et puis maintenant, moi, j'ai peur en tant que maman de ce qu’il peut se passer finalement", argue une mère de famille. "On en parle et on essaye de trouver des réponses aux questions. La question que tout le monde se pose, c’est : pourquoi ?", poursuit une jeune fille.