Vidéo d'un kart dans la prison de Fresnes : Éric Dupond-Moretti lance une enquête

Djibril Dramé, à l'origine de ce concept, n'en est pas à sa première expérience du genre. En juillet dernier, il avait publié une vidéo similaire où s'opposaient - par le jeu - une équipe de la police et une autre de la "cité", selon les mots du jeune homme. Pour tenir en haleine l'internaute, chaque équipe défend une association. Dans ce cas, les détenus défendaient l'association Relais enfants-parents. Cette dernière a pour but d'aider les détenus et leurs proches à maintenir le plus possible une relation entre un enfant et son parent en prison. L'équipe de surveillants, elle, portait les couleurs de l'association Arc-en-Ciel, créé en mémoire d'une surveillante décédée à Fresnes.

Longue de 25 minutes, la vidéo publiée par Djibril Dramé voit se succéder quatre épreuves différentes : un questionnaire de culture générale, un parcours du combattant, une course de kart ainsi qu'une séquence aquatique avec des plongeons, toujours dans la cour de la prison.