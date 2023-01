Eric Zemmour condamné dans l'affaire du "prénom insulte à la France"

Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour a été condamné jeudi 12 janvier à 4000 euros d'amende pour injure à caractère raciste, pour avoir qualifié, en 2018, le prénom de l'ex-chroniqueuse du groupe Canal+ Hapsatou Sy d'"insulte à la France". L'ex-candidat à la présidentielle de 64 ans et président de Reconquête!, absent lors du jugement, a en outre été condamné à payer 3000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2000 euros en frais d'avocats. Son avocat Me Olivier Pardo a immédiatement annoncé faire appel "face à cette décision qui n'a pas de sens juridique".

"C'est une grande satisfaction", a au contraire estimé Me Antoine Vey, avocat de Mme Sy, "le tribunal nous a entièrement donné raison. Derrière le combat que porte Hapsatou Sy, il y a probablement la reconnaissance de toute une tranche de la population française", a-t-il ajouté.