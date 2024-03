Leboncoin : les données personnelles de certains acheteurs diffusées par erreur

Mercredi, le site Leboncoin.fr a annoncé avoir été victime d'une fuite de données. Elle concerne les informations personnelles de nombreux utilisateurs. L'entreprise assure que tout est désormais résolu.

Alerte sur la plateforme Leboncoin. Le cinquième site le plus visité de France, avec 28 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne, a été victime d'un "incident technique", jeudi 20 mars. Plusieurs usagers ont en effet signalé un problème sur le réseau social X et des vendeurs ont pu voir les nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone d'acheteurs les ayant contactés. Des informations réservées normalement exclusivement à la messagerie interne du site et à son application.

Contacté par LCI-TF1, Leboncoin indique ce jeudi que "l’incident lié à un incident technique" et "qui a affecté la messagerie de la plateforme leboncoin pendant une durée limitée" est désormais résolu. "Il est important de noter que les données de ces acheteurs ne pouvaient être consultées que par le vendeur avec lequel ils se trouvaient en conversation directe. Aucun tiers n’a eu accès à ces éléments", ajoute l'entreprise.

LeBonCoin assure également qu'"aucune donnée liée aux mots de passe ou aux informations bancaires n’est concernée dans le cadre de cet incident."