Erreurs judiciaires : avant Farid El Haïry, qui sont les onze réhabilités depuis 1945 ?

Au milieu du XXe siècle, Jean Deshays, docker de profession, est accusé d'avoir assassiné un fermier. Condamné à 20 ans de travaux forcés en 1949, il a été rejugé après révision et acquitté en 1955. En 1952 en effet, une information recueillie par la police conduit à la mise en cause de trois personnes dans ce dossier : Roger Dutoy, Raymond Pruvost et Georgette Petit. Ils sont reconnus coupables et condamnés le 13 mars 1954 pour cet assassinat.

"Plus de six ans après son inculpation et plus de cinq ans après sa condamnation à dix ans de travaux forcés, le docker de Nantes a été reconnu juridiquement victime d'une erreur judiciaire qui lui a valu quarante-six mois de prison, dont vingt-huit de travaux forcés", écrivait Le Monde à l'époque.