Escroquerie aux aides Covid : sept ans de prison pour l'ex-influenceur "PA7"

"PA7", ex-influenceur de 24 ans suivi par 51.000 personnes sur Snapchat, a été condamné, ce mercredi 6 juillet, à Paris à sept ans d'emprisonnement et 80.000 euros d'amende. La cause ? Paul Antony, de son vrai nom, a organisé via les réseaux sociaux une fraude aux aides destinées aux entreprises touchées par la pandémie de Covid-19. Il avait été arrêté en juillet 2021 à Dubaï.

Le jeune homme a été reconnu coupable notamment d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, se voyant aussi infliger une interdiction définitive de gérer une entreprise et une inéligibilité de cinq ans. "Le tribunal a voulu faire un exemple, il en a fait un exemple", a regretté son avocate Me Carole Foissy en sortant de la salle d'audience, indiquant étudier l'opportunité de faire appel.