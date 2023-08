Espagne : cinq Français et un Suisse accusés d'agression sexuelle et placés en détention à Majorque

Cinq jeunes Français et un jeune Suisse, accusés d'agression sexuelle en réunion par une jeune Britannique de 18 ans, selon El País, ont été incarcérés sur l'île méditerranéenne de Majorque, a indiqué ce mercredi 16 août la Garde civile de l'archipel espagnol des Baléares. Un porte-parole de cette Garde civile, l'équivalent espagnol de la gendarmerie, a par ailleurs indiqué que les six jeunes arrêtés ont d'ores et déjà été placés en détention "sur ordre du juge". Les faits se sont déroulés "lundi à l'aube dans un hôtel de Magaluf", une station balnéaire de Majorque, a déclaré à l'AFP ce porte-parole.